Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина510 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья765 мм
- Вес5,29 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасапластик, полипропилен
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки1160 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет