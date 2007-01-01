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Настоящее фото товара Стул барный Chloe bar, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Chloe bar, темно-серый
8 оценок
4 89046
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Chloe bar, темно-серый - фото 1Стул барный Chloe bar, темно-серый - фото 2Стул барный Chloe bar, темно-серый - фото 3Стул барный Chloe bar, темно-серый - фото 4Стул барный Chloe bar, темно-серый - фото 5
Распродажа

Стул барный Chloe bar, темно-серый

Артикул: CH-053-297
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья765 мм
  • Вес5,29 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасапластик, полипропилен
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1160 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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