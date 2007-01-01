2 990₽
Стол пластиковый Рулло, квадратный, темно-зеленый
57 190₽
Оптовая цена
Стол Терраса, 160х80
81 990₽
Стол обеденный Фит, серый, черный
В пути 541 шт.
от13 990₽
Оптовая цена
Стол обеденный круглый BORN
от8 290₽
Оптовая цена
Стол Кейт 180 складной, чемодан, гранит, пластиковый
36 290₽
Стол раздвижной Моден 1400х800+300, лавант, черный муар
13 390₽
Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб вотан, черный муар
17 390₽
Комплект Поиз, стол + 2 стула, черный, серый
В пути 2260 шт.
19 690₽
Стол Гласс-5Д, белый, светлая сосна
Распродажа
от16 690₽63
43 990 ₽Оптовая цена
Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное
В наличии 23 шт.