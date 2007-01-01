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Настоящее фото товара Стул Валентино, 4 ножки, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Валентино, 4 ножки, серый
77 оценок
4 990
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Стул Валентино, 4 ножки, серый

Артикул: CH-031-763
77 оценок
Основные характеристики
  • Длина460 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7 кг
  • Объем0.08 л
  • Количество мест1
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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