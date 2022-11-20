Стул Asti, серый

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Характеристики товара

Описание

Универсальный и удобный мягкий стул серии Asti — идеальное решение для любого дизайна. Любителям консерватизма в интерьере понравятся сдержанные цвета, в том числе матовый черный цвет ножек, обивка из рогожки и удобная высота сидения. Желающим разнообразить свой интерьер стул понравится оригинальный дизайн ножек с «рожками» у крепления к сидению.

Ценителям утонченности придется по вкусу спинка с аркой возле сидения, придающая воздушности конструкции. Универсальность модели — главная качество, принёсшее серии статус хита продаж. Купив стулья серии Asti, вы приобретёте модель, которая займёт достойное место в любом интерьере, оставив пространство для фантазии и экспериментов.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг

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