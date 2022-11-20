Характеристики товара
Описание
Универсальный и удобный мягкий стул серии Asti — идеальное решение для любого дизайна. Любителям консерватизма в интерьере понравятся сдержанные цвета, в том числе матовый черный цвет ножек, обивка из рогожки и удобная высота сидения. Желающим разнообразить свой интерьер стул понравится оригинальный дизайн ножек с «рожками» у крепления к сидению.
Ценителям утонченности придется по вкусу спинка с аркой возле сидения, придающая воздушности конструкции. Универсальность модели — главная качество, принёсшее серии статус хита продаж. Купив стулья серии Asti, вы приобретёте модель, которая займёт достойное место в любом интерьере, оставив пространство для фантазии и экспериментов.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Вес5.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Максимальная нагрузка150 кг