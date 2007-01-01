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Настоящее фото товара Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро
77 оценок
3 55034
5 350 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро - фото 1Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро - фото 2Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро - фото 3Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро - фото 4Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро - фото 5Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро - фото 6Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро - фото 7Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро - фото 8
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро

Артикул: CH-027-784
77 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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