Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина560 мм
- Глубина620 мм
- Вес5.1 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветсиний
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол Oslo, прямоугольный
Стол Oslo, круглый
Стол Eames DSW, прямоугольный
Чехол S-74
Чехол S-24, журавинка
Чехол S-41, журавинка
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Кровать лофт Camposo
Кровать лофт Фаберо
Столешница Oxalit солино темный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден