Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина580 мм
- Глубина630 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветжелтый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Полукресло Флорида
Диван большой, угловой
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван Монте-Карло
Диван кресло для ресторана
Слэб Тавда
Стол Мелтон, под ротанг
Стол квадратный, Ментор
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная