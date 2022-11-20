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Стул Shelly, медовый - фото 1

Стул Shelly, медовый

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветжелтый

Популярные варианты обивки

Стул Shelly, медовый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете 0909
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете CreamCream
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете 666666
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете 0404
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете ecruecru
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете 1414
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете 88
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете 4141
Стул Shelly, медовый - обивка в цвете 2626
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