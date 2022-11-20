Характеристики товара
Описание
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.0
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.228
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина470 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасабук
- Цветоранжевый
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.0
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.228
Стул Perfecto, зелёный
Стул Perfecto, фиолетовый
Стул Perfecto, бирюзовый
Стул Perfecto, серо-голубой
Стул Perfecto, светло-серый
Стул Perfecto, тёмно-серый
Стул Perfecto, светло-коричневый
Стул Perfecto, тёмно-коричневый
Стул Pulsante, белый
Стул Pulsante, желтый
Стул Pulsante, кремовый
Стул Pulsante, оранжевый
Стул Pulsante, бирюзовый
Стул Pulsante, серо-голубой
Стул Pulsante, темно-серый
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром
Стол обеденный Киллен
Стол Монолит-1-СПБ
Стол Kilpo
Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб
Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас
Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, 4 стула