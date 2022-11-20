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Стул барный ОРБИТА, красный / черный

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Характеристики товара

Описание

Барный стул (без спинки) ОРБИТА непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу,
Основа барного стула ОРБИТА - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости.

Простое, но удобное сиденье, толщиной 80 мм, и оригинальное сочетание цветов обивки обеспечат посетителю комфорт.

Сиденье обшито экокожей PVC.

Данные для транспортировки

  • Габариты коробки на 2 стула (ШхГхB), мм: 410 х 380 х 460;
  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,075;
  • Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 13.

Дополнительное описание

  • Покрытие металлокаркаса: Хром.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья620 мм
  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияКитай

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