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Стул Royalis, темно-зеленый

Артикул: CH-078-027
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Royalis — сочетание комфорта и современного стиля.

Дизайн и комфорт. Обеденный стул Royalis в лаконичном дизайне с мягким сиденьем и спинкой. Простой дизайн модели прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте. Широкая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку при использовании.

Материалы и конструкция. Обивка выполнена из прочной и устойчивой к износу рогожки в темно-зеленом оттенке, ножки изготовлены из металла в белом цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

Прочность и надежность. Выдерживает нагрузку до 120 кг и весит всего 4,1 кг, что делает его легким, но одновременно прочным и долговечным для повседневного использования.

Место использования. Стул станет отличным дополнением для обеденной зоны, гостиной, офиса или кафе. Его современный дизайн легко впишется в любой интерьер, создавая комфортное и стильное пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, белый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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