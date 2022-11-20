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Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый

Артикул: CH-053-366
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота990/1090 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья630/730 мм
  • Обивкасетка
  • Каркаснемонолитный, пластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый

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