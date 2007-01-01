Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ VEGAS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 4
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 55см х 55см х 95см х 7кг,
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина540 мм
- Высота1000 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес9.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекбарные ножки
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет