Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас серебро, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Helmet, каркас серебро, экокожа
8 оценок
1 390
Стул Helmet, каркас серебро, экокожа - фото 1

Стул Helmet, каркас серебро, экокожа

Артикул: CH-080-934
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал кож/зам подобранный, очень приятный на ощуп, с красивыми узорами. «Крокодил» или же тканевый материал.Стул с углубленной частью спинки, что придаёт комфорт, так же яркий дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья780 мм
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

