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Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26

9 оценок

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Предыдущий товар в категории Стул полубарный Mint, велюр Teddy 011
Стул полубарный Mint, велюр Teddy 011
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Стул полубарный Mint, велюр Teddy 011

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина350 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, синий

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