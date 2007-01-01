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Настоящее фото товара Стул полубарный Тревер, велюр Велютто 26, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Тревер, велюр Велютто 26
77 оценок
9 990
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Стул полубарный Тревер, велюр Велютто 26 - фото 1Стул полубарный Тревер, велюр Велютто 26 - фото 2Стул полубарный Тревер, велюр Велютто 26 - фото 3Стул полубарный Тревер, велюр Велютто 26 - фото 4Стул полубарный Тревер, велюр Велютто 26 - фото 5Стул полубарный Тревер, велюр Велютто 26 - фото 6
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Стул полубарный Тревер, велюр Велютто 26

Артикул: CH-027-244
77 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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