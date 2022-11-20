Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина400 мм
- Глубина350 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, синий
Барный стул Taiga, белый/ орех
Полубарный стул Mint, велюр Catania 14, морилка чёрная, цвет подножки-RAl 9005
Стул полубарный Texas, экокожа коричневый
Стул полубарный Логан велюр бежевый
Стул полубарный Логан велюр зеленый
Стул полубарный Логан велюр серый
Стул полубарный Логан велюр синий
Стул полубарный Логан велюр пыльно-розовый
Стул полубарный Логан велюр черный
Стул полубарный Логан велюр пыльно-голубой
Стул полубарный Логан велюр фисташковый
Стул полубарный Carol, латте
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Кроссбэк, береза/ груша