Настоящее фото товара Стул барный Chalice, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Chalice, серый
5 оценок
123 990
Стул барный Chalice, серый - фото 1Стул барный Chalice, серый - фото 2Стул барный Chalice, серый - фото 3Стул барный Chalice, серый - фото 4
Стул барный Chalice, серый

Артикул: CH-082-694
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1060 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Аксессуары: декоративное кольцо. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 3
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 108см х 8кг, 0.4 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1060 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья700 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

