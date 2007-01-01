Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ MARCILE.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 4
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 105см х 14кг, 0,68 м3; 2 штуки - короб #1: 124см х 74см х 74см х 20кг, 0,68 м3;
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина550 мм
- Высота1020 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья700 мм
- Вес14 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, золотой
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.68 м3
- Изделия стопируютсяНет