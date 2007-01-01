Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Equinox, серый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Equinox, серый, золотой
7 оценок
111 190
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Equinox, серый, золотой - фото 1Стул барный Equinox, серый, золотой - фото 2Стул барный Equinox, серый, золотой - фото 3Стул барный Equinox, серый, золотой - фото 4
NEW

Стул барный Equinox, серый, золотой

Артикул: CH-082-669
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ MARCILE.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 4
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 105см х 14кг, 0,68 м3; 2 штуки - короб #1: 124см х 74см х 74см х 20кг, 0,68 м3;
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья700 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, золотой

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.68 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Барный стул Тони, велюр синий, металл черный

53
Фотография товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа серый

65
В наличии 39 шт.
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр песочный

48
В наличии 41 шт.
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа красная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа красная

54
Фотография товара Cтул Eames DSW Patchwork Black&White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Patchwork Black&White, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Patchwork Black&White

33
Распродажа
Фотография товара Барный стул Амаури графит / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амаури графит / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4907
4 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Амаури графит / черный матовый

31
Фотография товара Барный табурет Кален, серый велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, серый велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный табурет Кален, серый велюр, золотое основание

12
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый

10
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Дечин, прямые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул барный Дечин, прямые ножки

13
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Изумруд

10
В наличии 95 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85032
2 690 ₽

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

45
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Стол барный Алиас

5
Настоящее фото товара Тележка лофт Dasher, произведённого компанией ChiedoCover
от50 790
Оптовая цена

Тележка лофт Dasher

11
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Фотография товара Универсальный чехол, габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Универсальный чехол, габардин

33
Фотография товара Столик барный Рим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный Рим, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Столик барный Рим

36
Фотография товара Тележка лофт Master от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Master, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена

Тележка лофт Master

15
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Чехол для стола 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Чехол для стола 14

33
Фотография товара Стол-стойка барная Квадро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-стойка барная Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стол-стойка барная Квадро

58

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Алмаз черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Алмаз черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Алмаз черный, экокожа

81
Распродажа
Фотография товара Стул барный Малави LITE белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Малави LITE белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99019
8 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Малави LITE белый

26
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Infinite Enchantment, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул барный Infinite Enchantment, серый, черный

9
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar cross conus барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar cross conus барный, серый

5
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул барный мягкий Vogue Line, экокожа, металл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул барный мягкий Vogue Line, экокожа, металл, черный, серый

13
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул Wind барный, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Wind барный, белый, серебряный

12
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и подлокотниками, белый, черный

15
Фотография товара Стул барный Lotte, белый крем, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Lotte, белый крем, золото, произведённого компанией ChiedoCover
39 290

Стул барный Lotte, белый крем, золото

11
В наличии 74 шт.
Фотография товара Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, капучино

26
В наличии 7 шт.В пути 36 шт.
Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас черный,серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Helmet, каркас черный,серый

11

Товар в корзине

Стул барный Equinox, серый, золотой
Стул барный Equinox, серый, золотой
111 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85032
2 690 ₽

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

45
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Стол барный Алиас

5
Настоящее фото товара Тележка лофт Dasher, произведённого компанией ChiedoCover
от50 790
Оптовая цена

Тележка лофт Dasher

11
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8

Акции для вас

Новость от 24.10.2022 Топ-5 прозрачных стульев
Топ-5 прозрачных стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 17.01.2020 Стулья-бестселлеры сферы HoReCa
Стулья-бестселлеры сферы HoReCa

На нашем складе ждут вас более 3000 тысяч популярных моделей: Стул Eames Белый, Стул Кьявари Пластиковый и Стул Хит

Новость от 01.11.2024 Прозрачные стулья
Прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности