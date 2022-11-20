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Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс - фото 1Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс - фото 2Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс - фото 3Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс - фото 4

Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-844
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес3 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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