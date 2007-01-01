Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 41; Глубина - 41; Высота - 74; Ширина сиденья - 36; Глубина сиденья - 36; Высота сиденья - 74;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес3 кг
- Объем0.1 л
- Количество мест1
- Материал ножекметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет