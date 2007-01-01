Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс
33 оценки
2 39015
2 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс - фото 1Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс - фото 2Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс - фото 3Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс - фото 4Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс - фото 5
Распродажа

Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-844
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый
Фотография товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс
Фотография товара Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 41; Глубина - 41; Высота - 74; Ширина сиденья - 36; Глубина сиденья - 36; Высота сиденья - 74;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес3 кг
  • Объем0.1 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19029
9 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый

142
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул барный Ува L, венге/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува L, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Стул барный Ува L, венге/ бежевый

65
Фотография товара Табурет прозрачный барный Фокс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет прозрачный барный Фокс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Табурет прозрачный барный Фокс

48
В наличии 13 шт.
Фотография товара Барный стул Пори, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Пори, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Барный стул Пори, черный каркас

9
Фотография товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный, серый, черный

12
Фотография товара Стул барный Унет черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Унет черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул барный Унет черный

8
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул барный Кунг, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кунг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул барный Кунг, коричневый

11
Фотография товара Барный стул Н-314 Ром, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Н-314 Ром, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Барный стул Н-314 Ром, цвет по РАЛ

7
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Толикс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Толикс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 39051
6 890 ₽

Кресло Толикс, черный

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 42, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 42, габардин бежевый

34
Фотография товара Барный стол Алекс, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Алекс, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690

Барный стол Алекс, лофт

51
Фотография товара Тележка лофт Колор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Колор, произведённого компанией ChiedoCover
от41 190
Оптовая цена

Тележка лофт Колор

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл

50
Фотография товара Стол барный Серен Санчрони от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Серен Санчрони, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол барный Серен Санчрони

14
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Хоуп, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Хоуп

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр серый

42
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Фотография товара Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5909
4 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс

50
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар барный, синий

10
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар кросс конус барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар кросс конус барный, серый

5
  • серый
  • синий
В наличии 16 шт.
Фотография товара Полубарный стул Лили, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Лили, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Полубарный стул Лили, серый

8
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Лорэн с подушкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лорэн с подушкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 79028
10 790 ₽Оптовая цена

Стул барный Лорэн с подушкой, серый

26
  • белый
  • зеленый
  • серый
  • черный
В наличии 111 шт.
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, черный

10
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, черный, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, черный, серебряный

14
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул барный Матра, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Матра, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Матра, кремовый

7
  • серый
  • белый
  • бежевый
  • черный
Фотография товара Барный стул Таурус, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Таурус, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Барный стул Таурус, цвет по РАЛ

8
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул уличный полубарный Лапис ДПК, влагостойкая композитная столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул уличный полубарный Лапис ДПК, влагостойкая композитная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул уличный полубарный Лапис ДПК, влагостойкая композитная столешница

5

Товар в корзине

Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс
Барный стул Дрезегомад серый полимер / светлый мусс
от 2 390
2 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 42, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 42, габардин бежевый

34
Фотография товара Барный стол Алекс, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Алекс, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690

Барный стол Алекс, лофт

51
Фотография товара Тележка лофт Колор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Колор, произведённого компанией ChiedoCover
от41 190
Оптовая цена

Тележка лофт Колор

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 15.09.2025 Столы, стулья и текстиль от производителя в наличии
Столы, стулья и текстиль от производителя в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности