Характеристики товара
Описание
Полки нижняя и средняя изготовлены из дерева.
Каркас тележки изготовлены из дерева (Бук) , размер ножек 40х40 мм. Столешница толщиной 30мм. Ящики выдвижные деревянные.
Колеса в данный момент устанавливаются металлические с резиновым ободом серого цвета диаметром 100мм.
Деревянная поверхность покрывается маслом и твердым воском для водостойкости.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина400 мм
- Высота850 мм
- Вес30 кг
- Материалбук
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.40 м3