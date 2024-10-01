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Тележка лофт Master - фото 1Тележка лофт Master - фото 2

Тележка лофт Master

Артикул: CH-067-190
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полки нижняя и средняя изготовлены из дерева.

Каркас тележки изготовлены из дерева (Бук) , размер ножек 40х40 мм. Столешница толщиной 30мм. Ящики выдвижные деревянные.
Колеса в данный момент устанавливаются металлические с резиновым ободом серого цвета диаметром 100мм.
Деревянная поверхность покрывается маслом и твердым воском для водостойкости.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота850 мм
  • Вес30 кг
  • Материалбук

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

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