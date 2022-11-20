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Стул барный Form Экокожа Белый

Артикул: CH-052-438
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота690/900 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья610/820 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый

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