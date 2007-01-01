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Настоящее фото товара Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические
95 оценок
8 950
Товар в корзине. Перейти
Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические - фото 1Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические - фото 2Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические - фото 3Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические - фото 4Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические - фото 5Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические - фото 6Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические - фото 7Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические - фото 8Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические - фото 9

Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические

Артикул: CH-049-752
95 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.

Данный образец стула имеет обивку рогожка, опоры металл цвет черный Ral 9005.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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