Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.
Данный образец стула имеет обивку рогожка, опоры металл цвет черный Ral 9005.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина590 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасагнутоклееная фанера
- Материал ножекметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет