Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2
Вес 13,5
Объем 0,124
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявелюр
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке: 2
Вес 13,5
Объем 0,124
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