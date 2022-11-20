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Барный стул КРАКОВ, экокожа серая - фото 1Барный стул КРАКОВ, экокожа серая - фото 2Барный стул КРАКОВ, экокожа серая - фото 3Барный стул КРАКОВ, экокожа серая - фото 4Барный стул КРАКОВ, экокожа серая - фото 5

Барный стул КРАКОВ, экокожа серая

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 17,7 кг
Объем 0,215 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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