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Настоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой
33 оценки
8 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - фото 1Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - фото 2Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - фото 3Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой производства ChiedoCover
+19Реальное изображение товара 7 Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой производства ChiedoCover

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

Артикул: CH-023-122
33 оценки
Основные характеристики
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготавливается только в темных морилках и только с мягким сиденьем.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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