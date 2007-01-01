Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 44; Глубина - 55; Высота - 95; Ширина сиденья - 41; Глубина сиденья - 50; Высота сиденья - 49;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина550 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес5.1 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый, белый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки1030 мм
- Вес упаковки5.10 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет