Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Олис, велюр синий, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Олис, велюр синий, ножки металл
91 оценка
3 9905
4 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 1Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 2Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 3Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 4Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 5Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 6Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 7Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 8Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 9Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 10Стул Олис, велюр синий, ножки металл - фото 11
3D-модель
Примерить в интерьере
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Олис, велюр синий, ножки металл

Артикул: CH-031-277
91 оценка
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Марк, брусничный, металлические ножки
Фотография товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Олис, зеленый
Фотография товара Стул Олис, зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Олис с металлическим каркасом представляет собой сочетание современного дизайна и практичности. Он подходит как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье обеспечивает комфортное сидение, что позволяет удобно проводить время за столом.

Преимущества:

Удобство: мягкое сиденье создает комфортную атмосферу для отдыха и общения.
Износостойкость: обивка устойчива к повреждениям, что упрощает уход и поддержание чистоты в общественных местах.
Долговечность: металлический каркас обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Современный дизайн: стильный внешний вид легко вписывается в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул КАПРИ 16-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул КАПРИ 16-1

38
Фотография товара Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная

42
Фотография товара Стул Джерими, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, синий

13
  • бежевый
  • зеленый
  • синий
Настоящее фото товара Стул барный Барнс-75, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул барный Барнс-75

9
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа серая

5
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа черная

11
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр какао, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр какао

7
Фотография товара Стул на металлокаркасе Твин браун / блэк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Твин браун / блэк, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стул на металлокаркасе Твин браун / блэк

9
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Шери, серый, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
22 490

Стул кухонный Шери, серый, черный, золотой

15
  • зеленый, черный, золотой
  • серый, черный, золотой
В пути 1907 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, розовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, розовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, розовый, черный

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от43 090

Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак

49
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, фрост, белый муар

10
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table бежевый

43
  • белый
  • серый
  • бежевый
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 89070
202 590 ₽Оптовая цена

Стол Belluno 160 белый мрамор матовый

36
Фотография товара Стол ВОЯЖ, 800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
37 690
Оптовая цена

Стол ВОЯЖ, 800x800

31
Фотография товара Стол обеденный Ости, белая столешница, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ости, белая столешница, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стол обеденный Ости, белая столешница, черное основание

6
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол Лофт 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 22, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490

Стол Лофт 22

38
Фотография товара Стол КВАНТ 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 3, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стол КВАНТ 3

50
Новинка
Фотография товара Стол Миси, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миси, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
59 490

Стол Миси, черный/керамика белая

8
  • белый, черный
  • Стол Миси, черный/керамика серая
Новинка
Фотография товара Стол Грей, черный/керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Грей, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
41 390

Стол Грей, черный/керамика черная

13
  • белый, черный
  • черный, мрамор
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Ампир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ампир, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Ампир

80
  • бежевый
  • белый
Фотография товара Стул 1203АМ темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1203АМ темный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул 1203АМ темный

107
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Perfecto, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Perfecto, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Perfecto, бирюзовый

44
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt морской от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt морской, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29051
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt морской

26
Фотография товара Стул Тоскана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Тоскана

56
Фотография товара Стул Лакнау, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лакнау, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул Лакнау, бежевый

52
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Радан обеденный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Радан обеденный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190

Стул Радан обеденный, коричневый

10
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Eren, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eren, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена

Стул Eren, белый велюр

10
  • серый
  • белый
  • оранжевый
  • черный
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, бежевый, хром

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул барный Ава, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ава, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул барный Ава, серый, черный

5
В наличии 99 шт.

Товар в корзине

Стул Олис, велюр синий, ножки металл
Стул Олис, велюр синий, ножки металл
от 3 990
4 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от43 090

Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак

49
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, фрост, белый муар

10
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table бежевый

43
  • белый
  • серый
  • бежевый
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 89070
202 590 ₽Оптовая цена

Стол Belluno 160 белый мрамор матовый

36

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности