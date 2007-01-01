Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый
12 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый - фото 1Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый - фото 2Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый - фото 3Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый - фото 4Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый - фото 5

Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый

Артикул: CH-087-935
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех
Фотография товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Флекс Оригинал— надёжный комфорт каждый день. Сиденье и спинка выполнены из качественного велюра — приятного на ощупь материала, устойчивого к износу и выцветанию. Он легко чистится сухим способом — с помощью пылесоса или мягкой щетки.

Каркас изготовлен из надёжной фанеры, а ножки — из холоднокатанной металлической трубы по ГОСТ, толщиной 1,5 мм. Такая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг и обеспечивает долговечность изделия. Уплотненный мебельный поролон внутри делает посадку особенно комфортной, а эргономичная спинка повторяет естественные изгибы тела, поддерживая спину во время сидения.

Металлические ножки оснащены подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают пол от царапин. Лаконичные формы и универсальный цвет делают этот стул отличным решением для любого интерьера.

Стул Флекс Оригинал подойдёт как для домашнего использования — в кухне, гостиной или спальне, так и для обстановки кафе, ресторанов или рабочего пространства. Изделие производится под строгим контролем качества, что гарантирует его надёжность и соответствие заявленным характеристикам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 475 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки21.7 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, горчично - желтый, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, горчично - желтый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, горчично - желтый, металлические ножки

94
Фотография товара Стул Канани ножки металл, угольно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Канани ножки металл, угольно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Стул Канани ножки металл, угольно-серый

50
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный

9
Фотография товара Стул барный Джипси Garden, опоры венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Джипси Garden, опоры венге, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Стул барный Джипси Garden, опоры венге

9
Фотография товара Стул Логан NEW велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр серый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Стоун, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стоун, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул Стоун, зеленый

6
Фотография товара Стул Вардо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вардо, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Вардо

15
Фотография товара Стул обеденный Techno, бежевый, глянцевое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Techno, бежевый, глянцевое золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Стул обеденный Techno, бежевый, глянцевое золото

8
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Truffle, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Truffle, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул Truffle, велюр, светло-серый

26
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, букле, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, букле, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, букле, бежевый, белый

10

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло для отдыха Outlook, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
99 690

Кресло для отдыха Outlook, зелёный

8
Фотография товара Кресло Essio, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Essio, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло Essio, светло-серый

26
В наличии 59 шт.
Фотография товара Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик

13
Фотография товара Кресло Винтаж, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Винтаж, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Винтаж, велюр

11
Новинка
Фотография товара Кресло Бистон, черный, айс хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бистон, черный, айс хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Кресло Бистон, черный, айс хром

15
Фотография товара Стул Пичч чёрный / светло - серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / светло - серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / светло - серый

11
Настоящее фото товара Кресло Globe Oval, произведённого компанией ChiedoCover
121 190
Оптовая цена

Кресло Globe Oval

46
Фотография товара Кресло Grid, вяз, груша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Grid, вяз, груша, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена

Кресло Grid, вяз, груша

31
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Grey

5
Фотография товара Кресло Rofl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rofl, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Кресло Rofl

12

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Мягкий стул Моди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Моди, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Мягкий стул Моди

95
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, велюр тедди 023 молочный/ тедди 663 голубой, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, велюр тедди 023 молочный/ тедди 663 голубой, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Стул барный Марс, велюр тедди 023 молочный/ тедди 663 голубой, черная морилка

100
Хит
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый, каркас белый

5
Фотография товара Стул Скай профиль, велюр GRAFIT, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай профиль, велюр GRAFIT, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Скай профиль, велюр GRAFIT, каркас черный

7
Фотография товара Стул барный Марс, иск.шерсть Мерино 002, ножки бук ,морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, иск.шерсть Мерино 002, ножки бук ,морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Стул барный Марс, иск.шерсть Мерино 002, ножки бук ,морилка черная

10
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
22 6906
23 990 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок

11
Фотография товара Стул Одди Оригинал Сквэр, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал Сквэр, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Одди Оригинал Сквэр, велюр, бежевый

15
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, латте, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽

Стул Флекс Оригинал, латте

14
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, велюр, черный

10
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, кожа, черный

7

Товар в корзине

Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый
Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый
3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло для отдыха Outlook, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
99 690

Кресло для отдыха Outlook, зелёный

8
Фотография товара Кресло Essio, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Essio, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло Essio, светло-серый

26
В наличии 59 шт.
Фотография товара Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик

13
Фотография товара Кресло Винтаж, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Винтаж, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Винтаж, велюр

11

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности