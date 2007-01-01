Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас черный, перламутр, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Вегас, каркас черный, перламутр
15 оценок
690
Табурет Вегас, каркас черный, перламутр - фото 1

Табурет Вегас, каркас черный, перламутр

Артикул: CH-081-189
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветбелый, черный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Каркас спинки Petek 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Petek 1000

35
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Фотография товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
60 990

Тележка сервировочная Ameli, матовое золото

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18

8
В шоуруме
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49029
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 1415 шт.
Фотография товара Тележка лофт Willow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Willow, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Тележка лофт Willow

15
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Табурет Вегас, каркас черный, перламутр
Табурет Вегас, каркас черный, перламутр
690
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности