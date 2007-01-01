Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD
6 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD - фото 1Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD - фото 2Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD - фото 3Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD - фото 4Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD - фото 5
NEW

Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD

Артикул: CH-084-182
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-6
Фотография товара Стул Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-8
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Барный стул TOLIX — это воплощение лофта в его первозданной эстетике. Четкие формы, лаконичный силуэт и желтый глянцевый оттенок создают выразительный акцент, который подойдет для самых разных пространств — от городской кухни до стильного бара. Каркас и ножки выполнены из металла с прочной стальной основой. Сталь — это материал, который славится своей износостойкостью, устойчивостью к повреждениям и долговечностью. Благодаря этим свойствам стул выдерживает нагрузку до 130 кг, оставаясь стабильным и надежным в эксплуатации. Сиденье на высоте 77 см удобно для барной стойки или высокого стола. За счет характерной выемки в центре его удобно перемещать, а перекладины между ножками обеспечивают дополнительную устойчивость и возможность опоры для ног. Стулья стопируются — их можно компактно складывать друг на друга, что экономит место при хранении и транспортировке. TOLIX — это не просто мебель, это форма, ставшая легендой. Дизайн полностью повторяет знаменитую модель одноименного бренда, сохраняя ее аутентичность и функциональность. Черный глянцевый цвет добавляет современности и визуальной лёгкости. Этот стул — отличное решение для кафе, офиса в стиле лофт, домашней кухни или барной зоны. TOLIX гармонично вписывается в индустриальные, минималистичные и эклектичные интерьеры, оставаясь стильной и практичной единицей мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материалметалл, сталь
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка130
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Вес упаковки20.40 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Турин со спинкой бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 89025
16 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Турин со спинкой бежевый

26
В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Стул барный на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул барный на металлокаркасе

121
Фотография товара Стул барный Орион белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Орион белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул барный Орион белый

44
Фотография товара Барный табурет Кавагучи, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Барный табурет Кавагучи, синий велюр

130
В наличии 21 шт.
Фотография товара Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа

30
Фотография товара Барный стул Круз , желтый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , желтый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Барный стул Круз , желтый глянец

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Барный стул Форт, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Форт, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Форт, серая кожа

52
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Mist, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mist, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89027
7 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Mist, серо-голубой

26
В наличии 90 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Bard, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Bard, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Bard, тортора

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, антрацит

7
В наличии 9 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый

33
Хит
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Настоящее фото товара Тележка сервировочная Light Brown, произведённого компанией ChiedoCover
42 390
Оптовая цена

Тележка сервировочная Light Brown

7
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony

14
В наличии 35 шт.
Фотография товара Чехол на стул 52 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 52, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на стул 52

50
New
Фотография товара Тележка для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Настоящее фото товара Тележка из дерева Glide, произведённого компанией ChiedoCover
48 790
Оптовая цена

Тележка из дерева Glide

15
Фотография товара Стойка Люмус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Люмус, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Стойка Люмус

11
Фотография товара Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
950
Оптовая цена

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый

32
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Комфорт белый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Комфорт белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Комфорт белый, экокожа

74
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus барный, синий

6
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Campo, пластик, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Campo, пластик, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 79039
10 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Campo, пластик, зеленый

26
В наличии 38 шт.
Фотография товара Барный стул Барвик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Барвик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Барный стул Барвик, черный

7
Фотография товара Стул Wind барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стул Wind барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, серебряный

6
Фотография товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 790
Оптовая цена

Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, черный

7
Фотография товара Стул Dezh Д, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh Д, барный, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул Dezh Д, барный

8
Фотография товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул барный Jackobe, велюр, черный, зеленый

14
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул барный Mist, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mist, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул барный Mist, черный велюр

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Барный стул N-314 Rome, цвет по RAL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул N-314 Rome, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Барный стул N-314 Rome, цвет по RAL

7

Товар в корзине

Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD
Стул барный TOLIX, желтый, глянцевый KD
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый

33
Хит
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Настоящее фото товара Тележка сервировочная Light Brown, произведённого компанией ChiedoCover
42 390
Оптовая цена

Тележка сервировочная Light Brown

7
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony

14
В наличии 35 шт.

Акции для вас

Новость от 01.07.2025 Кресла-пеланги
Кресла-пеланги

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.09.2025 Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉
Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности