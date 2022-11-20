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Барный стул САРАГОСА, велюр розовый - фото 1Барный стул САРАГОСА, велюр розовый - фото 2Барный стул САРАГОСА, велюр розовый - фото 3Барный стул САРАГОСА, велюр розовый - фото 4Барный стул САРАГОСА, велюр розовый - фото 5

Барный стул САРАГОСА, велюр розовый

11 оценок
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Барный стул САРАГОСА, велюр мята

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 1

Вес 8,65
Объем 0,08

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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