Настоящее фото товара Стул барный TOLIX, черный, глянцевый KD, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный TOLIX, черный, глянцевый KD
4 990
Стул барный TOLIX, черный, глянцевый KD - фото 1Стул барный TOLIX, черный, глянцевый KD - фото 2Стул барный TOLIX, черный, глянцевый KD - фото 3Стул барный TOLIX, черный, глянцевый KD - фото 4Стул барный TOLIX, черный, глянцевый KD - фото 5
Стул барный TOLIX, черный, глянцевый KD

Артикул: CH-084-168
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина сиденья310 мм
Характеристики товара

Описание

Барный стул TOLIX — это воплощение лофта в его первозданной эстетике. Четкие формы, лаконичный силуэт и черный глянцевый оттенок создают выразительный акцент, который подойдет для самых разных пространств — от городской кухни до стильного бара. Каркас и ножки выполнены из металла с прочной стальной основой. Сталь — это материал, который славится своей износостойкостью, устойчивостью к повреждениям и долговечностью. Благодаря этим свойствам стул выдерживает нагрузку до 130 кг, оставаясь стабильным и надежным в эксплуатации. Сиденье на высоте 77 см удобно для барной стойки или высокого стола. За счет характерной выемки в центре его удобно перемещать, а перекладины между ножками обеспечивают дополнительную устойчивость и возможность опоры для ног. Стулья стопируются — их можно компактно складывать друг на друга, что экономит место при хранении и транспортировке. TOLIX — это не просто мебель, это форма, ставшая легендой. Дизайн полностью повторяет знаменитую модель одноименного бренда, сохраняя ее аутентичность и функциональность. Черный глянцевый цвет добавляет современности и визуальной лёгкости. Этот стул — отличное решение для кафе, офиса в стиле лофт, домашней кухни или барной зоны. TOLIX гармонично вписывается в индустриальные, минималистичные и эклектичные интерьеры, оставаясь стильной и практичной единицей мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина сиденья310 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материалметалл, сталь
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка130
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Вес упаковки20.40 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

