Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD
12 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD - фото 1Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD - фото 2Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD - фото 3Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD - фото 4Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD - фото 5
NEW

Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD

Артикул: CH-084-172
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Барный стул TOLIX — это воплощение лофта в его первозданной эстетике. Четкие формы, лаконичный силуэт и красный глянцевый оттенок создают выразительный акцент, который подойдет для самых разных пространств — от городской кухни до стильного бара. Каркас и ножки выполнены из металла с прочной стальной основой. Сталь — это материал, который славится своей износостойкостью, устойчивостью к повреждениям и долговечностью. Благодаря этим свойствам стул выдерживает нагрузку до 130 кг, оставаясь стабильным и надежным в эксплуатации. Сиденье на высоте 77 см удобно для барной стойки или высокого стола. За счет характерной выемки в центре его удобно перемещать, а перекладины между ножками обеспечивают дополнительную устойчивость и возможность опоры для ног. Стулья стопируются — их можно компактно складывать друг на друга, что экономит место при хранении и транспортировке. TOLIX — это не просто мебель, это форма, ставшая легендой. Дизайн полностью повторяет знаменитую модель одноименного бренда, сохраняя ее аутентичность и функциональность. Черный глянцевый цвет добавляет современности и визуальной лёгкости. Этот стул — отличное решение для кафе, офиса в стиле лофт, домашней кухни или барной зоны. TOLIX гармонично вписывается в индустриальные, минималистичные и эклектичные интерьеры, оставаясь стильной и практичной единицей мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материалметалл, сталь
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка130
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Вес упаковки20.40 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

93
Фотография товара Барный стул Амазар бежевый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амазар бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Барный стул Амазар бежевый/ черный

32
В наличии 11 шт.
Фотография товара Барный стул Бакнер белый регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бакнер белый регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Барный стул Бакнер белый регулируемый

62
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Дарасун дуб выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул барный Дарасун дуб выбеленный

50
Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, бежевый

78
Фотография товара Барный табурет Кавагучи, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Барный табурет Кавагучи, серый велюр

62
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Барный стул BERLIN, серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 0906
13 790 ₽Оптовая цена

Барный стул BERLIN, серый велюр, черный

56
В наличии 57 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19029
9 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Арканес, золотая база, велюр фиолетовый

89
В наличии 3 шт.
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа кремовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа кремовая

50
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул барный Amelia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Amelia, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул барный Amelia

11
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Бант 01, оранжевый

45
Фотография товара Барный стол Ruby от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Ruby, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Барный стол Ruby

7
Настоящее фото товара Тележка лофт Elite, произведённого компанией ChiedoCover
от69 690
Оптовая цена

Тележка лофт Elite

8
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Фотография товара Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый

41
Фотография товара Столик барный БМА24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Столик барный БМА24

76
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Star, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Star

14
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

49
Настоящее фото товара Стол барный Престо, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол барный Престо

15

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Бомба, бежевый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Барный стул Бомба, бежевый глянец

38
В наличии 82 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus барный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus барный

9
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный мягкий Vogue Line, экокожа, металл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул барный мягкий Vogue Line, экокожа, металл, черный, серый

13
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул барный Mose 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mose 3, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена

Стул барный Mose 3

14
Фотография товара Стул барный Grat, серый, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grat, серый, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
26 890

Стул барный Grat, серый, молочный

8
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стул барный Jackobe, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jackobe, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул барный Jackobe, черный, коричневый

14
Фотография товара Стул барный София, бежевый твид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, бежевый твид, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Стул барный София, бежевый твид

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул полубарный Direction, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Direction, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул полубарный Direction, велюр, черный

8
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый

8
Распродажа
Фотография товара Стул барный Neutra, букле, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Neutra, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
8 39024
10 990 ₽

Стул барный Neutra, букле, молочный

26
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD
Стул барный TOLIX, красный, глянцевый KD
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Бант 01, оранжевый

45
Фотография товара Барный стол Ruby от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Ruby, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Барный стол Ruby

7
Настоящее фото товара Тележка лофт Elite, произведённого компанией ChiedoCover
от69 690
Оптовая цена

Тележка лофт Elite

8
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8

Акции для вас

Новость от 10.07.2025 Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)
Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.02.2025 Льготные условия для новых заведений в сфере HoReCa!
Льготные условия для новых заведений в сфере HoReCa!

Перейдите, чтобы узнать подробности