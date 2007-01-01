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Настоящее фото товара Стул Ant черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ant черный
26 оценок
8 89047
16 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Ant черный - фото 1Стул Ant черный - фото 2Стул Ant черный - фото 3Стул Ant черный - фото 4Стул Ant черный - фото 5
Распродажа

Стул Ant черный

Артикул: CH-013-257
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина425 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная и легкая модель стула Ант подойдет как для дома, так и для кафе или ресторана.

Сиденье стула выполнено из пластика, спинка декорирована цветным элементом из экокожи. Ножки металлические.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина425 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки455 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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