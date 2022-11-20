Товар в корзине. Перейти
Стул барный Бомба белый - фото 1Стул барный Бомба белый - фото 2Стул барный Бомба белый - фото 3Стул барный Бомба белый - фото 4Стул барный Бомба белый - фото 5

Стул барный Бомба белый

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Хай-Тек черный
Стул барный Хай-Тек черный
Следующий Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек черный

Характеристики товара

Описание


Регулируемый пластиковый барный стул с удобной подножкой и дизайном, который стал мировым хитом. Барный стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт. Материал сиденья — акрил ABS. Рекомендован для использования в домашних условиях.

Каркас: хромированная сталь.
Обивка: PP пластик
Ширина: 42
Глубина: 43,5
Высота: 66-87
Высота сиденья: 55-76
Нагрузка: 100 кг.
База: 385 мм.
Вес: 5,2 кг.
Китай

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 54х46х26

Объем: 0,0645

Вес: 6,0 кг.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота660/870 мм
  • Высота до сиденья550/760 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина435 мм
  • Вес5.2 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки6 кг

Похожие товары

Стул барный Орион черныйНастоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Орион черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Хай-Тек коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Хай-Тек коричневый

В наличии 99 шт.
Стул барный Хай-Тек белыйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Хай-Тек белый

В наличии 76 шт.
Стул барный Хай-Тек бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Хай-Тек бежевый

Стул барный Бомба серебристыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
13

Стул барный Бомба серебристый

В наличии 31 шт.
Стул барный Бомба красныйНастоящее фото товара Стул барный Бомба красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Бомба красный

Настоящее фото товара Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул барный Terra молочно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена
11

Стул барный Terra молочно-коричневый

Настоящее фото товара Стул барный Mirakl кремовый капучино, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
14

Стул барный Mirakl кремовый капучино

Настоящее фото товара Диван офисный Диез, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
15

Диван офисный Диез

Другие товары из разделапо расположению
Барный стол ЛеморейНастоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
98Хит

Барный стол Леморей

Барный стол ХайткроссНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
12

Барный стол Хайткросс

Барный стол ЧетвиндНастоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
13

Барный стол Четвинд

Барный стол УэмблиНастоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
7

Барный стол Уэмбли

Барный стол НоралиНастоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
7

Барный стол Норали

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от540
9

Фуршетная юбка 01, красная

Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3смНастоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от19060
470 ₽
15

Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см

В наличии 10 шт.
Одеяло Овечья шерсть микрофибра облегченноеНастоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть микрофибра облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
10

Одеяло Овечья шерсть микрофибра облегченное

Одеяло Овечья шерсть микрофибраНастоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
7

Одеяло Овечья шерсть микрофибра

Настоящее фото товара Настольная лампа Miraggio, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
9

Настольная лампа Miraggio

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Фетард, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
5

Подстолье Фетард, черный

Подстолье ER 3063Настоящее фото товара Подстолье ER 3063, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
10

Подстолье ER 3063

В наличии 30 шт.