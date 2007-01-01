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Настоящее фото товара Стул барный Бомба белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Бомба белый
26 оценок
4 19037
6 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Бомба белый - фото 1Стул барный Бомба белый - фото 2Стул барный Бомба белый - фото 3Стул барный Бомба белый - фото 4Стул барный Бомба белый - фото 5
Распродажа

Стул барный Бомба белый

Артикул: CH-004-500
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота660 мм
  • Высота до сиденья550/760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота660 мм
  • Высота до сиденья550/760 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки6.5 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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