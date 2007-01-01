Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина360 мм
- Высота660 мм
- Высота до сиденья550/760 мм
- Вес5.2 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Вес упаковки6.5 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики450
- Изделия стопируютсяНет