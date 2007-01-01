Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Noemi, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Noemi, желтый
68 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Noemi, желтый - фото 1Стул Noemi, желтый - фото 2Стул Noemi, желтый - фото 3Стул Noemi, желтый - фото 4Стул Noemi, желтый - фото 5Стул Noemi, желтый - фото 6

Стул Noemi, желтый

Артикул: CH-029-964
68 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Элис, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый Элис, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Элис, хром, лен
Фотография товара Стул пластиковый Элис, хром, лен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий кухонный стул Noemi подойдёт тем, кто ценит комфорт во всех его проявлениях, в том числе и за обеденным столом. Удобная конструкция стула позволяет разместиться на нём и ребёнку, и взрослому. Каркас и ножки металлические черного цвета, выдерживают большую нагрузку. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола. Спинка даёт возможность сохранить удобное положение тела во время обеда. Сиденье и спинка обиты прочным и ярким велюром, в качестве наполнителя используется плотный и упругий поролон. Модель представлена в зелёном, оранжевом, бирюзовом, желтом, коричневом и белом вариантах.

Габариты:
- Диаметр: 46 см;
- Высота: 91 см;
- Высота сиденья: 47 см.

Размер упаковки: 46*50*79 см.

Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4,55 кг
  • Материал сиденьяткань, поролон
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Вес упаковки4.55 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Noemi, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Noemi, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Noemi, бирюзовый

73
  • желтый, черный
  • черный, бирюзовый
В наличии 42 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Римс, 1000мм, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
23 290

Стол нераздвижной Римс, 1000мм, даркстоун, черный муар

14
Фотография товара Стол садовый Флакс 80, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Флакс 80, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Стол садовый Флакс 80, серый

38
  • серый
  • черный
Настоящее фото товара Стол журнальный Гранари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
21 790

Стол журнальный Гранари, зеленый

13
В наличии 1 шт.В пути 608 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стол обеденный Куртра мини

40
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол 0855ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0855ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 69018
10 590 ₽

Стол 0855ДТ

14
  • черный
  • коричневый, черный
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
108 2906
115 090 ₽Оптовая цена

Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза

7
  • черный, бронза
  • белый, черный
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, дуб самдал, черный муар

5
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от144 090
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый

30
Фотография товара Стол обеденный Флаир, травертин, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Флаир, травертин, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
133 790

Стол обеденный Флаир, травертин, дуб

13
В пути 1179 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Римс, 1000мм, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
23 290

Стол нераздвижной Римс, 1000мм, лавант, белый муар

6

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ зеленый

100
В наличии 265 шт.
Фотография товара Стул Старт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Старт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул Старт

113
Фотография товара Стул Halmar K440, серый/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K440, серый/синий, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стул Halmar K440, серый/синий

98
Фотография товара Стул Нерон, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нерон, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Стул Нерон, мягкий

79
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09051
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр серый

26
  • серый
  • розовый
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Шамбери, серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Шамбери, серая экокожа

48
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный
В наличии 189 шт.
Фотография товара Стул Анси, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Анси, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Анси, шоколад

95
  • белый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Бриф Нью велюр, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Нью велюр, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул Бриф Нью велюр, темно-серый

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Колин, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 59031
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Колин, зеленый

26
  • зеленый
  • серый
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, черный, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, черный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, бежевый, черный, металл

5
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул Noemi, желтый
Стул Noemi, желтый
от 3 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Римс, 1000мм, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
23 290

Стол нераздвижной Римс, 1000мм, даркстоун, черный муар

14
Фотография товара Стол садовый Флакс 80, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Флакс 80, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Стол садовый Флакс 80, серый

38
  • серый
  • черный
Настоящее фото товара Стол журнальный Гранари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
21 790

Стол журнальный Гранари, зеленый

13
В наличии 1 шт.В пути 608 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стол обеденный Куртра мини

40
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности