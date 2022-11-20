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Стул Noemi, желтый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Noemi, желтый, ножки черные

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Цветжелтый
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