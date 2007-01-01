Характеристики товара
Описание
Габариты:
- Диаметр: 46 см;
- Высота: 91 см;
- Высота сиденья: 47 см.
Размер упаковки: 46*50*79 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4,55 кг
- Материал сиденьяткань, поролон
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Вес упаковки4.55 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет