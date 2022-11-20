Фотография Стул Вольтер Obedience от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Вольтер Obedience

4.3
Оптовая цена
11 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Вольтер Obedience
Стул Вольтер Obedience
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Стул Вольтер Obedience

4.3
11890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасабук
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр / кожзам / рогожка
  • Высота1000 мм
  • Цвет12/13

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