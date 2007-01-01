Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стул в современном европейском стиле идеального качества. Стул выполнен из натурального бука, сиденье из МДФ со шпоном бука и глянцевым напылением. Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается еще и прочностью. Стул прослужит Вам долгие годы, не требуя особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота860 мм
- Материалбук, МДФ
- Цветбежевый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки11 кг