Товар в корзине. Перейти
Стул K1, темный ясень, марсель латте - фото 1Стул K1, темный ясень, марсель латте - фото 2Стул K1, темный ясень, марсель латте - фото 3Стул K1, темный ясень, марсель латте - фото 4Стул K1, темный ясень, марсель латте - фото 5

Стул K1, темный ясень, марсель латте

Артикул: CH-073-967
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Victoria Ghost NEW серый
Фотография товара Стул Victoria Ghost NEW серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Марк, экокожа Линкольн 206, ножки металл
Фотография товара Стул Марк, экокожа Линкольн 206, ножки металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела мягкие стулья

Товар в корзине

Стул K1, темный ясень, марсель латте
Стул K1, темный ясень, марсель латте
7 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности