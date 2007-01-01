Характеристики товара
Описание
Стильный стул с утолщенным сиденьем обеспечивает такой же уют, как и любимый диван. Прочная основа изделия способна выдержать вес до 190 кг. Материал устойчив к загрязнениям и неприятным запахам, а также легко поддается чистке. Благодаря этим свойствам тканевая обивка остается привлекательной даже при наличии домашних животных.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота820 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет