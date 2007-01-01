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Настоящее фото товара Стул Бланк,черный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бланк,черный/бежевый
15 оценок
14 890
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Стул Бланк,черный/бежевый - фото 1Стул Бланк,черный/бежевый - фото 2Стул Бланк,черный/бежевый - фото 3Стул Бланк,черный/бежевый - фото 4

Стул Бланк,черный/бежевый

Артикул: CH-088-619
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с утолщенным сиденьем обеспечивает такой же уют, как и любимый диван. Прочная основа изделия способна выдержать вес до 190 кг. Материал устойчив к загрязнениям и неприятным запахам, а также легко поддается чистке. Благодаря этим свойствам тканевая обивка остается привлекательной даже при наличии домашних животных.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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