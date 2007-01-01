Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки450 мм
- Вес упаковки20.50 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет