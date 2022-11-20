Товар в корзине. Перейти
Барный стул Бомба, красный глянец - фото 1Барный стул Бомба, красный глянец - фото 2

Барный стул Бомба, красный глянец

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Бомба, вишневый глянец
Барный стул Бомба, вишневый глянец
Следующий Барный стул Бомба, черный глянец
Барный стул Бомба, вишневый глянец

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота710/920 мм
  • Высота спинки120 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина320 мм
  • Вес6.2 кг
  • Цветкрасный

Похожие товары

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
12

Стул Ницца барный

Стул Элис полубарный мятныйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99049
24 990 ₽Оптовая цена
124Хит

Стул Элис полубарный мятный

В наличии 29 шт.
Стул Элис полубарный темно-синийНастоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Элис полубарный темно-синий

В наличии 59 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 68 шт.
Стул барный Флэш черныйНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Флэш черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Libra зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Libra зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
8

Стул барный Libra зеленый

Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Мартин черный

В наличии 44 шт.
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 35 шт.
Стул барный Турин пудровыйНастоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Стул барный Турин пудровый

В наличии 10 шт.
Стул барный Орион черныйНастоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Орион черный

В наличии 100 шт.
С этим товаром покупают
Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6906
5 990 ₽
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Стул Кроссбэк, светлый орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 4902
5 590 ₽
5

Стул Кроссбэк, светлый орех

В наличии 50 шт.
Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Другие товары из разделастулья по расположению
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам