Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Н-308 Терракс, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Н-308 Терракс, цвет по РАЛ
10 оценок
4 790
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Н-308 Терракс, цвет по РАЛ - фото 1Барный стул Н-308 Терракс, цвет по РАЛ - фото 2

Барный стул Н-308 Терракс, цвет по РАЛ

Артикул: CH-079-736
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Н-309 Дежавю, цвет по РАЛ
Фотография товара Барный стул Н-309 Дежавю, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Н-314 Ром, цвет по РАЛ
Фотография товара Барный стул Н-314 Ром, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре РАЛ по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

В зависимости от использованного материала, высоту изделия можно менять под заказ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки10.20 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99029
16 690 ₽Оптовая цена

Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

26
В наличии 102 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Стул барный прозрачный Изи Антишок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный прозрачный Изи Антишок, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стул барный прозрачный Изи Антишок

39
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул барный Нерон коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Нерон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул барный Нерон коричневый

31
Фотография товара Барный стул Толикс Стайл, цвет каркаса по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Толикс Стайл, цвет каркаса по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Барный стул Толикс Стайл, цвет каркаса по РАЛ

31
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул барный Марк, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марк, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул барный Марк, розовый

54
В наличии 31 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Гардур, велюр зеленый

85
В наличии 44 шт.
Фотография товара Барный стул Токио, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Токио, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Барный стул Токио, белый глянец

42
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул барный Nico Ткань Терракотовый

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул барный Form Экокожа Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Form Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул барный Form Экокожа Красный

11
В наличии 35 шт.
Фотография товара Табурет барный Royce, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Royce, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Табурет барный Royce, черный

10
В наличии 37 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Фотография товара Барный стол Четвинд 5930*400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Четвинд 5930*400, произведённого компанией ChiedoCover
от41 690

Барный стол Четвинд 5930*400

68
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
Фотография товара Чехол на стул Евро, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Евро, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул Евро, габардин бежевый

36
Фотография товара Стол Нари делано / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нари делано / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Стол Нари делано / черный матовый

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Винтаж

9
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Распродажа
Фотография товара Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от85029
1 190 ₽

Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый

38
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лилия, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стол барный Лилия, ЛДСП

15

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Гангток катания изумруд / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гангток катания изумруд / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Барный стул Гангток катания изумруд / черный матовый

40
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Net Stool, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Net Stool, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Net Stool, антрацит

11
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул барный Evoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Evoke, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Стул барный Evoke

14
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus барный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus барный

13
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный

15
Фотография товара Стул барный Marta, дуб натуральный коньяк, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Marta, дуб натуральный коньяк, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
46 390

Стул барный Marta, дуб натуральный коньяк, массив дуба

9
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул барный Matra, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Matra, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Matra, кремовый

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул барный Crish, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Crish, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Crish, черный

11
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул полубарный Direction, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Direction, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул полубарный Direction, велюр, черный

8
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный

5

Товар в корзине

Барный стул Н-308 Терракс, цвет по РАЛ
Барный стул Н-308 Терракс, цвет по РАЛ
4 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Фотография товара Барный стол Четвинд 5930*400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Четвинд 5930*400, произведённого компанией ChiedoCover
от41 690

Барный стол Четвинд 5930*400

68
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Складные стулья Форест
Складные стулья Форест

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Коллекция Лион
Коллекция Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности