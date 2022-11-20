Характеристики товара
Описание
Мягкое сиденье стула выполнено из белой PU-кожи с минималистичной прострочкой крупными прямоугольниками вдоль самого сиденья и спинки, цельный каркас с широким устойчивым основанием – из блестящего хромированного металла. Благодаря выраженному плавному скату от основания к спинке на стуле можно удобно устроиться даже без подлокотников.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65х26х50
Объем: 0,0845
Вес: 8,7 кг.
Основные характеристики
- Высота890/1100 мм
- Высота до сиденья580/830 мм
- Ширина470 мм
- Глубина540 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки260 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки8.70 кг