Характеристики товара
Описание
Стулья устойчивы к воздействию солнца, мороза и влаги. Изготавливаются в виде цельного блока.
Эти стулья прочные, лёгкие и просты в уходе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина450 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасаполипропилен
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияТурция
- Обивкаотсутствует
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке8 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки2100 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяДа