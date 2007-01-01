Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Jin, желтый, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Jin, желтый, черный, хром
15 оценок
5 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Jin, желтый, черный, хром - фото 1Стул Jin, желтый, черный, хром - фото 2Стул Jin, желтый, черный, хром - фото 3Стул Jin, желтый, черный, хром - фото 4

Стул Jin, желтый, черный, хром

Артикул: CH-078-285
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина465 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Валенсия Винтаж серый
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром
Фотография товара Кресло Самба офисное, экокожа Galaxy Cream, каркас хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


Большую часть времени дети школьного возраста проводят в положении сидя: в школе, дополнительные курсы, дома за уроками, за компьютером. Основная задача - это организовать рабочее место и подобрать удобный стул. Именно он должен правильно поддерживать положение спины, регулироваться по высоте, быть надежным и устойчивым, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.



1. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ
Функция регулировки по высоте обеспечивает комфортное положение и поможет в выработке правильной осанки. Изменение высоты стула в соответствии с ростовой группой осуществляется путем регулировки нижней части опор каркаса с помощью винтов. Каркас подходит для 4-й (средний рост 150 см), 5-й (средний рост 165 см) и 6-й (средний рост 180 см) ростовой группы.



2. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
Стул легко подстраивается под неровный пол и всегда имеет устойчивое положение.



3. ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Спинка стула с поворотным механизмом подстраивается под каждое движение тела. Спинка поддерживает позвоночник, снижает утомляемость и обеспечивает удобную посадку.



4. НАДЕЖНОСТЬ
Каркас стула выполнен из металла. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Сидение и спинка выполнены из полипропилена с армирующими добавками, что обеспечивает долговечность и износостойкость.



5. БЕЗОПАСНОСТЬ
Все стулья проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки.
Максимальная статическая нагрузка на стул – 200кг.



6. ШТАБЕЛИРУЕТСЯ до 5 шт, что позволяет экономить пространство и удобно хранить во время уборки.



7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. К каркасу приложен комплект крепежа и схема сборки.



8. ВНЕШНИЙ ВИД
Перфорация спинки и сидения, металлический каркас придают легкость всей конструкции стула. А современный стиль позволит создать позитивную учебную атмосферу.



9. СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Вы можете выбрать любой цвет сидения, спинки или каркаса в нашем конструкторе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый, черный, хромированный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки1.64 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул Лили Красный, пластиковый

46
Фотография товара Стул прозрачный Алегра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стул прозрачный Алегра

36
Распродажа
Фотография товара Стул барный Libra белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Libra белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99022
11 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Libra белый

26
В наличии 118 шт.
Фотография товара Стул Masters, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул Masters, желтый

56
В наличии 93 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 99010
3 290 ₽Оптовая цена

Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый

132
Фотография товара Стул Калгари белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Калгари белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Калгари белый

33
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ)

81
Фотография товара Стул Маттео, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маттео, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Маттео, голубой

40
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Remind, красный, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Стул Remind, красный

13
Фотография товара Кресло пластиковое Bandi, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bandi, табак, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bandi, табак

11
В наличии 9 шт.

С этим товаром покупают

Онлайн показ
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49029
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 1021 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр зеленый

41
Распродажа
Фотография товара Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 29010
17 990 ₽

Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый

11
В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.
Фотография товара Чехол для стола 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Чехол для стола 14

33
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин бежевый, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, габардин бежевый, 2см

6
Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, капучино

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Чехол 73 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 73, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол 73

42
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый

43
Настоящее фото товара Стул Форли оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли оранжевый

45
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см

26
В наличии 112 шт.
Фотография товара Стул Scoop, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Scoop, серый

11
В наличии 21 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), коричневый

15
Настоящее фото товара Стул July, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул July

15
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Nolan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nolan, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Nolan

15
Фотография товара Стул Nolan, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nolan, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Nolan, белый

8
Фотография товара Стул Riccon, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Riccon, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Riccon, желтый

5
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Gorg, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gorg, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Gorg, мятный

7

Товар в корзине

Стул Jin, желтый, черный, хром
Стул Jin, желтый, черный, хром
5 690
В корзине

С этим товаром покупают

Онлайн показ
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49029
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 1021 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр зеленый

41
Распродажа
Фотография товара Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 29010
17 990 ₽

Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый

11
В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.

Акции для вас

Новость от 12.10.2018 Ткань Бифлекс: что за ткань?
Ткань Бифлекс: что за ткань?

Преимущества и особенности ткани Бифлекс

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.04.2024 При покупке 4х стульев Кьявари золотых - Стол лофт Ray в подарок
При покупке 4х стульев Кьявари золотых - Стол лофт Ray в подарок

Перейдите, чтобы узнать подробности