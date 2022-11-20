Характеристики товара
Описание
Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива бука. В качестве обивки используется износостойкая прочная замша, которая не истирается и не линяет со временем. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры. Каркас металлический, выдерживает нагрузку до 150 кг. Высота подлокотников от пола составляет 62 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 40*40*70CM
Вес брутто: 10 кг.
Объем: 0,112 м3
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Ширина610 мм
- Глубина680 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасабук, металл
- Обивказамша
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки10 кг