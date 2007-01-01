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Настоящее фото товара Стул Брайан темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Брайан темно-серый
26 оценок
12 69032
18 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Брайан темно-серый

Артикул: CH-004-281
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Брайан темно-серый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасабук, металл
  • Цветсерый
  • Обивказамша

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки625 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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