Характеристики товара
Описание
Стул Бруно выполнен в комбинации обивки из жаккарда и велюра на устойчивом металлическом каркасе отличаются прочностью и элегантностью. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина610 мм
- Высота780 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет