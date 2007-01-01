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Настоящее фото товара Стул Бруно белый, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бруно белый, искусственный мех
14 оценок
11 39056
25 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Бруно белый, искусственный мех - фото 1Стул Бруно белый, искусственный мех - фото 2Стул Бруно белый, искусственный мех - фото 3Стул Бруно белый, искусственный мех - фото 4Стул Бруно белый, искусственный мех - фото 5Стул Бруно белый, искусственный мех - фото 6
Распродажа

Стул Бруно белый, искусственный мех

Артикул: CH-078-589
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Бруно выполнен из искусственного меха на устойчивом металлическом каркасе, отличающимся прочностью и элегантностью. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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