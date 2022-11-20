Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина480 мм
- Глубина420 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявельвет
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)
Стул пластиковый Snow, оливковый
Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло