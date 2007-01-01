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Стол Адель, темный орех

Артикул: CH-075-904
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол на четырёх ножках

  • Раздвижной с возможностью вставки дополнительной панели
  • Сборно-разборная конструкция (удобен для транспортировки и хранения)
  • Скрытая фурнитура (аккуратный и стильный дизайн)
  • Механизм синхронного раздвижения (обе половины стола двигаются одновременно)
  • Замок-фиксатор для надёжной фиксации в нужном положении
  • Финишное покрытие - лак

Идеально подходит для компактного использования и удобного размещения гостей. Поставляется в разобранном виде (требуется сборка после покупки)

Состав упаковки:

Пакет № 1:


  • Габариты: 855 × 775 × 85 мм
  • Вес: 0,06 кг
  • Объём: 0,06 м³

Пакет № 2:


  • Габариты: 1155 × 220 × 85 мм
  • Вес: 0,02 кг
  • Объём: 0,02 м³

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1450/1900 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес53 кг
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветкоричневый
  • Цвет ножектемный орех
  • Материал ножекмассив дерева

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки765 мм
  • Высота упаковки65 мм
  • Глубина упаковки205 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Адель, темный орех
Стол Адель, темный орех
20 790
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