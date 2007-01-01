Характеристики товара
Описание
Обеденный стол на четырёх ножках
- Раздвижной с возможностью вставки дополнительной панели
- Сборно-разборная конструкция (удобен для транспортировки и хранения)
- Скрытая фурнитура (аккуратный и стильный дизайн)
- Механизм синхронного раздвижения (обе половины стола двигаются одновременно)
- Замок-фиксатор для надёжной фиксации в нужном положении
- Финишное покрытие - лак
Идеально подходит для компактного использования и удобного размещения гостей. Поставляется в разобранном виде (требуется сборка после покупки)
Состав упаковки:Пакет № 1:
- Габариты: 855 × 775 × 85 мм
- Вес: 0,06 кг
- Объём: 0,06 м³
Пакет № 2:
- Габариты: 1155 × 220 × 85 мм
- Вес: 0,02 кг
- Объём: 0,02 м³
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1450/1900 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Вес53 кг
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Модификации столаРаскладной
- Цветкоричневый
- Цвет ножектемный орех
- Материал ножекмассив дерева
Параметры упаковки
- Ширина упаковки765 мм
- Высота упаковки65 мм
- Глубина упаковки205 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет