Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина490 мм
- Глубина430 мм
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
Подвесной светильник Uva №4
Подвесной светильник Freccia №1
Подвесной светильник Freccia №2
Подвесной светильник Nostalgia №1
Подвесной светильник Nostalgia №2
Подвесной светильник Nostalgia №3
Стул Kongsberg, голубой, сплошной
Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-красное
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес